Simpatica chiosa al termine del Solenne Pontificale presieduto ieri sera in Piazza Vittorio Emanuele da S.E. Monsignor Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, in occasione delle celebrazioni in onore dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone.

Il presidente del Consiglio Comunale Gianni Casella, da sempre vicino ai colori ed alle sorti del sodalizio nerazzurro, ha omaggiato Mons. D’Ascenzo con una maglia speciale, preparata ad hoc, ritraente al centro le effigi dei tre Santi Patroni.

Il dono è stato particolarmente gradito dal prelato che, nel ringraziare il Bisceglie Calcio per il gentile gesto, ha rivolto al club stellato ed ai suoi innumerevoli appassionati l’augurio affettuoso per una stagione foriera di risultati positivi nel segno dei valori genuini dello sport