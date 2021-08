​«Campagna d'odio contro il Sindaco Angarano. Ricordiamoci dell'omicidio Carnicella»

«C’è l’ennesima campagna di odio in corso contro il Sindaco Angelantonio Angarano. Ad alimentarla e sostenerla c’è un’alcova di soggetti che traggono l’origine della propria avversione da più risentimenti personali».

A denunciarla è l'assessore Gianni Naglieri che entra nel merito e cerca di spiegare cosa stia accadendo: «La parola ferisce, e a maggior ragione l’odio. Il discorso dell’odio è un serio problema e può costituire una violazione dei diritti umani. Il discorso dell’odio online non è meno grave della sua espressione offline, è pericoloso non soltanto perché reca danno di per sé, ma anche perché può condurre a più gravi violazioni dei diritti umani, e perfino alla violenza fisica, se non viene controllato.

Nella vicina Molfetta il 7 luglio 1992 il Sindaco di Molfetta, Giovanni Carnicella, fu ammazzato con un colpo di fucile a canne mozze nei pressi del Palazzo di Città, per non aver autorizzato la richiesta di un imprenditore locale.

A Bisceglie l’odio online contro il Sindaco sta assumendo una fisiologia pericolosa visto il tentativo di far apparire Angelantonio Angarano il padre di tutti i problemi esistenti e/o lamentati dagli odiatori, oltretutto, con l’effetto ancora più amplificato di un certo tipo di stampa online.

Personalmente credo che Angelantonio Angarano verrà ricordato nei libri di Storia Locale per l’impegno e lo sforzo gigantesco profuso negli anni della sua Amministrazione dedicati a fronteggiare ogni giorno e senza sosta gli effetti e le conseguenze della pandemia da Covid nella comunità di Bisceglie, ma, vorrei non pensare agli atti scellerati che potrebbero compiere le vittime di coloro che con l’uso censurabile di espressioni cariche di offese e di odio potrebbero sentirsi dei paladini, pensando soltanto di fare la cosa giusta. Viviamo in tempi difficili dove non esiste la cosa giusta voluta, approvata e accettata da tutti, ma le regole ed il rispetto della Legge, nel mentre la città cresce e diventa sempre più bella e accogliente».