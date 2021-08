Nuotata in un mare di solidarietà. C'è anche il biscegliese Daniel Douglas Di Pierro​

L'atleta biscegliese Daniel Douglas Di Pierro, lunedì 9 agosto, parteciperà alla 4a Edizione della Da Porto a Porto! La manifestazione anche quest’anno sold-out partirà come previsto alle ore 6:30 da Porto Ercole (Spiaggia le Viste).

La nuotata come di consueto si svolgerà attorno all’Argentario per una lunghezza di 22km.

L’arrivo sarà 100 metri prima del Moletto di Porto Santo Stefano, di fronte allo stabilimento balneare dell’Hotel Ristorante La Caletta. Anche per quest’anno, gli organizzatori insieme alle autorità, hanno deciso di garantire il corretto distanziamento tra gli atleti ed evitare assembramenti in spiaggia posizionando l’arrivo in mare. Sono previsti circa 20 atleti alla nuotata della 4a edizione della manifestazione.

Lo scopo di questo evento è quello di raccogliere più fondi possibili per aiutare le cure domiciliari oncologiche gratuite fornite dall’Associazione Tumori Toscana ai malati di tumore che mai come in questo periodo di pandemia hanno bisogno di aiuto.

Oltre ai gadget dell’evento acquistabili sullo store, è ancora possibile partecipare alla raccolta fondi indetta dalla Da Porto a Porto attraverso i canali dell’ATT (Associazione Tumori Toscana onlus) Tel. +39 055 246 6666.

Organizzatore dell'evento: dott. Lorenzo Massai