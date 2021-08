«Bisceglie non dimentica i nostri concittadini morti in un incendio in Belgio»

«Sessantacinque anni fa 262 minatori morirono nella tragedia di Marcinelle in Belgio, 136 erano italiani. Proprio in memoria di quel drammatico evento avvenuto l'8 agosto 1956, oggi ricorre la Giornata del Sacrificio del lavoro Italiano nel mondo».

Lo ricorda il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Oggi che noi biscegliesi celebriamo i nostri Santi Patroni - prosegue -, un pensiero accorato mi sento di dedicarlo a quelle persone che persero la vita mentre erano al lavoro con grande sacrificio e a tutti i nostri connazionali caduti mentre svolgevano la loro professione, in Italia e all’estero.

E la mente, simbolicamente, va ai nostri concittadini (cinque, ndr) che furono vittime di un incendio il 22 marzo del 1974 mentre lavoravano come camerieri in un ristorante di Gand, sempre in Belgio. E' ancora vivo in tanti nostri concittadini il dolore per quella dolorosa sciagura. Bisceglie non vi dimentica e vi porta sempre nel cuore».