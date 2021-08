Il Borgo delle Meraviglie: musica dal vivo e degustazioni nel weekend

Torna la musica nel Borgo delle Meraviglie, all’interno del centro storico di Bisceglie, che nel prossimo fine settimana risuonerà di melodie differenti, dalla musica classica al pop, e si riempirà dei profumi inconfondibili della Puglia.

Venerdì 6 agosto, alle ore 20:30, il New Chorus, ensemble di quaranta elementi diretta dal M° Marzia Pedone, sarà protagonista in Piazza Tre Santi con lo spettacolo “Sulle note di un sogno. Musica sotto le stelle”. Il programma prevederà brani tratti da “Colazione da Tiffany”, “Il re leone”, “Il mago di Oz”, “The Prince of Egypt”, “La vita è bella”, “I racconti di Hoffmann” e non mancherà un omaggio al Maestro Morricone. Il coro polifonico sarà accompagnato al pianoforte dal M° Emanuele Petruzzella.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Bisceglie e si svolge nell’ambito delle iniziative “L’estate in blu”. Secondo la più recente normativa anti-covid, si accede all’evento solo muniti di greenpass.

Sabato 7 agosto, alle ore 21 sempre Piazza Tre Santi, toccherà invece alla band Never Hide animare il Borgo Antico con un repertorio in grado di spaziare dagli anni ‘70 ai giorni nostri. Il gruppo musicale, formatosi nel 2016, rivendica con orgoglio la decisione, da “musicisti over 50”, di rimettersi in gioco dopo tanto tempo con la propria musica. A guidare la band ci sarà la giovane voce di Graziana Mineccia.

Si chiude domenica 8 agosto con una degustazione di prodotti tipici a cura di Assolocali, dalle ore 19 in Piazza Tre Santi.

Il Borgo delle Meraviglie è una iniziativa organizzata da Gal - Ponte Lama, Confagricoltura Bisceglie, Confcommercio Bisceglie e Associazione Borgo Antico, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.