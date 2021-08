​Servizi agli alunni disabili di Bisceglie e Trani, sit in sotto il Comune di Trani

«Considerando le nostre precedenti e inevase note relative al servizio in oggetto e il silenzio sempre più assordante delle istituzioni territoriali coinvolte, la Cgil come già preannunciato la scorsa settimana comunica che giovedi 5 agosto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si terrà un presidio di protesta delle lavoratrici e dei lavoratori del servizio presso la sede dell’ambito territoriale Bisceglie-Trani, sito presso il comune di Trani. La stessa vedrà il coinvolgimento della CGIL territoriale e della FP CGIL. Il presidio coinvolgerà circa 30 persone; saranno rispettate le normnative vigenti in tema di distanziamento sociale e utilizzo dei DPI».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Segretario generale FP CGIL BAT Ileana Remini e dal Segretario generale della Cgil Bat Biagio D’Alberto indirizzata ai Sindaci di Trani e Bisceglie ed al Dirigente del Piano d'Ambito dei due comuni.

La vicenda è quella relativa al Servizio di assistenza educativa specialistica per l'autonomia e la comunicazione rivolto agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado.