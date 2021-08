«Casomai non fosse chiaro, abbiamo installato la cartellonistica». A ribadirlo con forza è il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, evidentemente stufo delle polemiche sulla circolazione di monopattini anche sui marciapiedi.

«Con ordinanza sindacale - spiega il Sindaco - vige il divieto di circolare con velocipedi e mezzi similari (es. monopattini elettrici, segway ecc ) nelle seguenti areepedonali urbane:

► via Aldo Moro;

► piazza San Francesco;

► piazza Vittorio Emanuele II (villa comunale e Palazzuolo su tutta l’area pavimentata di entrambe le zone);

► via La Spiaggia con la sola eccezione della parte di carreggiata destinata a pista ciclabile;

► via Guglielmo Marconi;

► piazza Regina Margherita.

Come stiamo già facendo, continueremo, anche attraverso controlli rigorosi, a contrastare l’uso improprio di mezzi per tutelare la sicurezza e l’incolumità di tutti. E non faremo sconti a nessuno».