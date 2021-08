​Tre biscegliesi su 4 hanno ricevuto almeno la prima dose

Sono 4.833.383 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 98.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.928.895.

ASL BAT

Sono 352.021 le somministrazioni di vaccino eseguite nella provincia Bat dall'inizio della campagna vaccinale a oggi. Il 69 per cento della popolazione vaccinabile ha già ricevuto la prima dose mentre il 52 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Dalla analisi dei dati per comune emerge che ad Andria ha ricevuto la prima dose il 67 per cento della popolazione, a Barletta il 69 per cento, a Bisceglie il 72 per cento, a Canosa il 69 per cento, a Margherita il 72 per cento, a Minervino il 76 per cento, a San Ferdinando il 67 per cento, a Spinazzola il 76 per cento, a Trani il 72 per cento e a Trinitapoli il 66 per cento.