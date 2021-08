​Ultimi giorni per iscriversi come volontario a Libri nel Borgo Antico 2021

«Se vuoi partecipare al Festival Letterario Libri nel Borgo Antico 2021, affrettati: le iscrizioni stanno per chiudersi». E' l'appello lanciato dall'associazione Borgo Antico che sta serrando i ranghi in vista dell'appuntamento annuale con la cultura nel centro storico di Bisceglie.

«Compila il modulo che trovi su sito www.librinelborgoantico.it -prosegue la nota - e consegnalo presso la sede dell’Associazione Borgo Antico, in via Cardinale dell’Olio 66, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle 17,00 alle 20,00. Iscrivendoti potrai partecipare all’organizzazione e realizzazione di uno dei più importanti eventi culturali del panorama regionale. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica».