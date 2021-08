​Vaccinazioni nella Bat, ecco chi si è vaccinato di più

Sono 4.765.762 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 97.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.873.473.

ASL BT

Continua nella Asl Bt la campagna vaccinale: le percentuali di adesione sono sempre più confortanti. Il 21 per cento dei cittadini tra i 12 e i 19 anni ha già ricevuto la prima dose mentre si sale al 49 per cento quando si passa alla fascia di età tra i 20 e i 29 anni. La fascia dei trentenni con la prima dose è pari al 58 per cento cento, quella dei quarantenni arriva al 69 per cento, quella dei cinquantenni arriva all'83 per cento mentre quella dei sessantenni è del 90 per cento. Si sale a quota 94 per cento con i settantenni e a quota 95 per cento con i novantenni.