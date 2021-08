​«Elena, sei un esempio da seguire. Hai onorato Bisceglie»

«Grazie di tutto Elena Di Liddo. Hai dato tutto come sempre, con talento, passione e generosità».

Con queste parole il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha salutato l'ultima esibizione della nuotatrice biscegliese a Tokyo.

«E oltre alle doti agonistiche - ha poi aggiunto - hai mostrato anche davanti alle telecamere la tua semplicità e umiltà, con il sorriso e serenità d'animo. La medaglia non è arrivata per un soffio ma questo non cambia nulla rispetto alla tua grande prestazione e al modo con cui interpreti lo sport e la vita. Hai rappresentato l'Italia e onorato Bisceglie, per la prima volta simbolicamente presente ai Giochi Olimpici, anche in due finali e in una semifinale. Sei un esempio da seguire per tanti bimbi e ragazzi che si avvicinano allo sport. Un grande applauso da tutta la Comunità»