​Picchia moglie e figli, una delle quali disabile, ma viene incastrato da alcuni video

I carabinieri di Bisceglie hanno arrestato un 52enne per lesioni personali e maltrattamenti.

Una vicenda drammatica all'interno delle mura domestiche venuta alla luce grazie alla denuncia della moglie, esasperata dalle continue violenze subite.

Secondo la donna e le indagini dei carabinieri il 52enne avrebbe picchiato per mesi moglie, figlia e figlio minorenne disabile, tanto da costringerli a ricorrere in alcune occasioni alle cure in ospedale. L'uomo è ora nel carcere di Trani.

Per molto tempo la donna avrebbe subito le violenze del marito senza denunciare, fino all'ennesimo episodio durante il quale ha chiesto aiuto.

Nell'indagine coordinata dalla Procura di Trani, oltre alle testimonianze delle vittime, ci sono alcuni filmati nei quale l'indagato sottoponeva la moglie a violenze, schiaffi e urla, il tutto alla presenza dei figli.