«Ieri ho chiesto in Consiglio comunale un minuto di silenzio per ricordare il nostro concittadino Pierdavide De Cillis morto eroicamente in missione con l’Esercito Italiano in Afganistan. Esattamente 11 anni fa, il 28 luglio 2010, una bomba mise fine alla sua giovane vita e io, da giovane Sindaco, vissi il dramma del profondo dolore e l’emozione di dover partecipare e intervenire alle cerimonia funebre nella nostra Concattredale tra le più alte autorità dello stato militari e civili».

E' quanto scrive l'ex Sindaco ed ora Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, rammaricato per quanto avvenuto in queste ore: «Dopo 11 anni tutti lo hanno dimenticato e questa sensazione mi ha profondamente ferito nella giornata di ieri. La freddezza dell’istitizione comunale sta trasformando questa nostra Bisceglie in una comunità SENZA memoria, senza valori, senz’anima. Si riprendano presto le vecchie tradizioni e cerimonie per trasferire ai nostri giovani la memoria degli atti eroici e dei valori del nostro Stato, della nostra comunità.

Intanto, rivolgiamo il nostro ricordo e abbraccio virtuale a Pierdavide ricordando oggi anche l’altra stella polare della nostra comunità Carlo De Trizio, anche lui vittima in una eroica missione militare».