​Vaccinazioni anti-covid, nella Bat somministrate quasi 400mila dosi

Sono 4.562.067 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 96.2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.744.012.

ASL BT

Nella Asl Bt dall'inizio della campagna vaccinale a oggi sono state somministrate un totale di 397.858 dosi di vaccino di cui 230.688 sono prime dosi e 167.170 sono seconde dosi. In termini percentuali significa il 67 per cento della popolazione ha ricevuto la prima dose mentre il 48 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Solo nella giornata di lunedì sono state somministrate 4.566 dosi di cui 1.132 ad Andria e più di 900 a Barletta.