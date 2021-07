Si è svolta nella mattinata del 27 luglio la cerimonia di inaugurazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta presso la caserma intitolata al “Fin. M.A.V.M. Giovanni De Santis”, medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria. Dopo la resa degli Onori al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, accompagnato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale C.A. Giuseppe Zafarana, ricevuti dal Comandante Interregionale per l’Italia Meridionale, Gen.C.A. Ignazio Gibilaro e dal Comandante Regionale, Gen. D. Francesco Mattana, alla presenza del Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Dott. Maurizio Valiante e delle altre Autorità civili, religiose e militari, il Ministro ha proceduto alla deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e, successivamente al tradizionale taglio del nastro tricolore.

Alla benedizione ecclesiastica impetrata dal Cappellano Militare del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Padre Tommaso Chirizzi, è seguito l’incontro con il personale del nuovo Comando Provinciale di Barletta, nel cui ambito il Comandante Generale del Corpo ha rivolto un ringraziamento al Ministro, alle Autorità presenti e alle altre Forze di Polizia, con le quali si condividono quotidianamente sforzi e soddisfazioni in una località importante ai fini economici. La cerimonia si è quindi conclusa con l’apposizione della firma sul “Libro d’Onore” da parte del Ministro dell’Interno. Una nuova importante realtà per la Provincia Barletta Andria Trani che, da oggi, annovera per la Guardia di Finanza un proprio Comando Provinciale a corollario di un percorso di revisione ordinativa che ha interessato il territorio della provincia.

Maggiori risorse sul territorio della Provincia BAT, quindi, saranno dedicate alla tutela della sicurezza economico-finanziaria anche a seguito della concomitante istituzione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Barletta, che affiancherà l’attuale Gruppo. Il Comando del neo istituito Provinciale di Barletta è stato assegnato al Colonnello Mercurino Mattiace, di origine pugliese, già Comandante del Gruppo Barletta che, nel corso della carriera, ha prestato servizio in Reparti ad alta proiezione operativa e direzione strategica, maturando esperienze professionali in ambito fiscale, societario, fallimentare, penale e penaltributario. Plurilaureato ed in possesso del Master di 2° livello in “Comunicazione Istituzionale” conseguito presso L’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, ha svolto, inoltre, attività di Docente in “Frode fiscale e accessi bancari”, presso l’Università degli Studi di Bari, Master di II livello e numerosi corsi di qualificazione nei confronti di personale del Corpo.