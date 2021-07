“Un mare di eventi aperti a tutti dall’alba al tramonto… e oltre”. È lo slogan del cartellone estivo biscegliese la cui prosecuzione fino a settembre è stata illustrata stamattina in una conferenza stampa sulla darsena del porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi. Sono oltre cento, infatti, gli eventi programmati di qui fino al 19 settembre abbracciando cultura, musica, arte, danza, spettacolo, sport, enogastronomia, solidarietà nei luoghi più belli e caratteristici di Bisceglie affinché siano vissuti dalla comunità e dai turisti. Un numero che sale ulteriormente se si considerano gli appuntamenti sin qui realizzati dall’inizio della bella stagione.

“È un’estate di tutti e per tutti”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Un’estate di partecipazione e condivisione. Abbiamo ricevuto oltre cento proposte anche grazie all’avviso pubblico “Bisceglie tutto l’anno”, segno di grande amore per la Città e voglia di tornare a sentirsi vivi, ad esprimersi e mostrare il proprio talento dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. È doveroso quindi ringraziare le tante associazioni del territorio, artisti, librerie, accademie, orchestre, compagnie teatrali, realtà pubbliche e private che hanno avuto la forza di essere resilienti nei momenti difficili e hanno risposto presente all’appello. Servirà a sentirci uniti e ripartire insieme, sempre con giudizio e responsabilità, facendoci trascorrere ore spensierate, esprimendo il bello attraverso la musica, l’arte, la cultura godendo degli spazi più caratteristici che offre la nostra Città. Un ringraziamento”, ha aggiunto il primo cittadino di Bisceglie, “va a tutti coloro che hanno collaborato all’allestimento del palinsesto ricco, variegato e accessibile, in particolare all’Assessore Bianco coadiuvato dall’Assessore Lorusso e dal Consigliere De Noia, ai preziosi partner BisceglieApprodi, ConfCommercio, Assolocali Bisceglie, Gal Ponte Lama e ProLoco, ai dirigenti e funzionari comunali”.

“Abbiamo cercato di dare spazio a tutti perché questa è la nostra estate, quella che ci accomuna per la voglia di ripartire da noi, dalla nostra Città, dalle nostre eccellenze, dal commercio, dall’ospitalità, dalle bandiere blu che ci onoriamo di sventolare al porto e sulla costa dopo quindici anni”, ha spiegato Loredana Bianco, Assessore alla cultura del Comune di Bisceglie. “Per questo abbiamo allestito un palinsesto di eventi che animasse Bisceglie praticamente ogni giorno con eventi che abbracciassero diversi generi e target, valorizzando il talento di artisti locali e ospitando anche grandi nomi, come quello di Danilo Rea, pianista di fama internazionale che si esibirà con Enrico Lo Verso. Caposaldo continuerà ad essere la rassegna letteraria Libri nel Borgo Antico che anche quest’anno ospiterà autori di spessore e talenti emergenti locali. Torna “42 Gradi” che con Mario Tozzi e tanti ospiti qualificati sarà incentrato sulla sostenibilità ambientale. Anche quest’anno avremo il concerto all’alba dell’Orchestra filarmonica pugliese che ha riscosso grande successo negli anni scorsi. Insomma, continuerà ad essere un’estate bellissima di ripartenza e ottimismo”.

Durante la conferenza stampa Katia Todisco ha illustrato il programma della rassegna “Il Borgo delle Meraviglie” e Nicola Rutigliano ha illustrato il senso e svelato gli appuntamenti successivi del Blu Festival.

Ecco l'intero programma giorno per giorno