Nel quadro della mappatura dei centri estivi predisposta dalla Regione Puglia, grande attenzione ha suscitato la cooperativa sociale "I Care, Mi stai a cuore", presieduta da oltre due anni da Carmine Panico che si avvale della collaborazione del G.S. A.S.D. BERSAGLIERI di Bisceglie rappresentati dal M.o Francesco Simone.

Esperienza multisensoriale per bambini di ogni età per trascorre insieme 2 mesi di attività ludico ricreative. Ma anche laboratori mare e piscina supportati da uno staff di giovani collaboratori. Gioco e divertimento, ma anche apprendimento ed esperienza. Due mesi fondamentali per i piccoli ospiti dopo le restrizioni e le privazioni di spazi di socialità a causa della pandemia. A Bisceglie si riparte dai più piccoli.