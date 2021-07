​Vaccinazioni anti-covid nella Bat: ecco chi ha già fatto le due dosi

Sono 4.397.909 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 93,7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.695.240.

ASL BT

Nella provincia Bat dall'avvio della campagna di vaccinazione sono state somministrate 352.021 dosi: ad aver ricevuto almeno la prima dose sono stati 227.301 cittadini mentre 156.340 hanno completato il ciclo vaccinale. Il 16 per cento dei più giovani (età compresa tra i 12 e i 19 anni) ha già fatto la prima dose mentre la percentuale sale al 38 per cento se si considera la fascia di popolazione di età compresa tra i 20 e i 29 anni.

Il 54 per cento dei cittadini di età compresa tra i 30 e 39 anni e il 65 per cento dei cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 anni ha cominciato il ciclo vaccinale. L'821 per cento dei cittadini di età compresa tra i 50 e i 59 anni risultano vaccinati con la prima dose mentre si arriva al 90 per cento se si analizzano i casi dei cittadini di età compresa tra i 60 e i 69 anni. L'88 per cento dei cittadini tra i 70 e i 79 anni e l'86 per cento dei cittadini tra gli 80 e gli 89 anni ha completato il ciclo vaccinale.