Green pass per ristoranti al chiuso ed eventi: il nuovo decreto

Il nuovo decreto legge Covid è stato discusso e approvato in Consiglio dei ministri. Sono stati sciolti gli ultimi nodi sull'estensione del Green pass e la revisione dei parametri con cui vengono assegnati i colori che identificano le fasce di rischio. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro Speranza hanno illustrato le misure in una conferenza stampa.

Green pass obbligatorio, dal 6 agosto, per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Certificazione verde anche per palestre e teatri, cinema e manifestazioni sportive e culturali, per prendere parte ai concorsi. E' la novità che arriva per fronteggiare la variante Delta e provare a frenare la risalita dei contagi, con un nuovo decreto legge Covid.

Il Green pass si ottiene con la prima dose di vaccino, con tampone rapido fatto nelle 48 ore precedenti.

Lo stato di emergenza per il Covid, in vigore dal 31 gennaio 2020 e in scadenza il 31 luglio, è prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Ecco in riassunto tutti i provvedimenti:

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

►certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2

►effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

►Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso

►Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

►Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

►Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

►Sagre e fiere, convegni e congressi;

►Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

►Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

►Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

►Concorsi pubblici.

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

►il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19

►il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19