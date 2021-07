​L'imprenditore biscegliese Diego Rana nominato Commissario Bat di Uneba

«La S.V., presidente della Associazione per la Tutela dei Diritti dei Malati nonché componente del Direttivo Provinciale Bari, è nominata Commissario Uneba della provincia BAT ( Barletta-Andria-Trani ) con i poteri previsti dal vigente Statuto di Uneba Nazionale.

In particolare con tale nomina la S.V. è invitata a porre in essere, secondo le direttive della Direzione Nazionale, ogni adempimento utile per la celebrazione del Congresso della provincia BAT finalizzato alla nomina di delegati al Congresso Nazionale e l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo BAT, ove sussistano le condizioni». Con queste parole, il Presidente dell'Uneba Puglia Leonardo Guaricci ha indicato nell'imprenditore biscegliese del settore Sanità, Diego Rana come commissario provinciale della più importante organizzazione di categoria del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo con quasi 1.000 enti associati in tutta Italia. Attivo dal 1950 a fianco di chi aiuta i più fragili.

Un riconoscimento prestigioso per l'imprenditore biscegliese a capo di una serie di strutture socio-sanitarie sparse in tutta la Puglia, a cominciare da quella ospitata in Villa Veneziani a Bisceglie, ma anche Presidente nazionale dell'Associazione per la Tutela dei Diritti dei Malati.