​Vaccini anti-covid: a Bisceglie completamente immunizzate 21.751 persone

«Martedì 20 luglio al Palacosmai sono state somministrate ben 923 dosi di vaccino, una delle cifre più alte da quando è attivo il nostro hub vaccinale».

E’ quanto sottolineato dal Sindaco Angelantonio Angarano.

«I concittadini vaccinati almeno con la prima dose attualmente – scrive Angarano - sono saliti a 34.183, il 69% ella popolazione dai dodici anni in su. In 21.751 hanno inoltre già ricevuto la seconda dose, il 44% della Comunità considerando i biscegliesi da dodici anni in su. In totale quindi finora sono state somministrate 55.934 dosi di vaccino su concittadini biscegliesi.

Si continua dunque a correre e questo ci fa ben sperare in considerazione della variante Delta. A tutti i medici, infermieri e personale sanitario, alla Protezione Civile e tutti i volontari delle associazioni cittadine che ogni giorno si prodigano nella campagna vaccinale di massa va, ancora un volta, il nostro grazie infinito.

Il vaccino è la nostra arma per vincere questa battaglia durissima. Vacciniamoci tutti ed esortiamo i nostri parenti e amici a fare lo stesso. Solo così possiamo battere definitivamente il Covid. Nel frattempo continuiamo ad essere prudenti».