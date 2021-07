​Avviata la mappatura dei centri estivi, obiettivo: sostenere attività ludico-didattica dei minori​

l Comune di Bisceglie ha avviato una mappatura di tutti i centri estivi che svolgono sul territorio cittadino attività ludico-ricreativa ed educativa per i minori residenti nel territorio comunale.

Tenuto conto della sospensione delle attività didattiche all’interno delle istituzioni scolastiche sancita dal Governo nazionale durante l’emergenza Covid-19, l’Amministrazione comunale di Bisceglie ha inteso supportare e promuovere la pratica in sicurezza dell'attività ludico-didattica, ricreativa, sportiva e motoria “open air” nel rispetto delle regole ferree sul distanziamento sociale e la conseguente ridotta accessibilità degli spazi al chiuso imposte dall'emergenza epidemiologica. Ciò assume difatti valenze di natura sociale e collettiva anche in relazione ai benefici psicologici e relazionali che queste attività possono avere sui minori. Il periodo estivo difatti rappresenta una valida opportunità di ripresa di socializzazione, formazione, condivisione e crescita collettiva di bambini e ragazzi.

Per questo il Comune ritiene utile avere conoscenza di tutte le attività estive poste in essere nel territorio comunale al fine di incentivare e riconoscere sempre più l’importanza dei centri estivi come strumento di aiuto per le famiglie nei periodi di non frequenza scolastica. L’Ente ha quindi pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso finalizzato ad avere una chiara mappatura dei centri estivi che operano in Città nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza imposte dalla pandemia.

L’avviso pubblico ed il relativo modulo per segnalare la propria struttura al Comune di Bisceglie entro il 30 luglio 2021 sono disponibili al seguente link: https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/avviso/mappatura-centri-estivi e sulla App Municipium.

Mercoledì 21 luglio alle ore 17 è in programma un incontro aperto a tutti organizzato dall’Amministrazione Comunale per illustrare l’avviso pubblico. Gli interessati potranno seguire i lavori in videoconferenza collegandosi al link https://meet.google.com/okg-wmzi-wju.