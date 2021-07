«Perché Angarano trattiene i Contributi fitto-casa?»

«Contributi fitto-casa: che diritto ha l'amministrazione della Svolta di trattenere nelle casse comunali le risorse regionali destinate ai contributi e non distribuirle ai cittadini che ne hanno diritto?».

E' quanto chiede il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Perché - insiste - con le amministrazioni precedenti questi contributi, come tutti gli altri, si pagavano immediatamente ad inizio anno, mentre ora si pagano, quando si pagano, sempre alla fine dell’anno di riferimento? Angarano e i suoi assessori si mettano una mano sulla coscienza e pensino ai tanti cittadini che vivono in condizioni di indigenza e non possono permettersi il “lusso” della cattiva amministrazione, dell’insensibilita’ e del disordine amministrativo della Svolta».