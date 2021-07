​«Angarano sfrutta le associazioni e gli imprenditori biscegliesi. Utilizzi i 120mila euro previsti»

«Il 30 dicembre 2020 furono stanziati da Angarano, con delibera di giunta, 120 mila euro per la stagione teatrale. A causa del Covid la stagione teatrale non si è poi tenuta. Angarano, quest’estate, sta sfruttando le associazioni biscegliesi e gli imprenditori locali, facendo fare eventi a spese loro, senza il contributo comunale che le precedenti amministrazioni hanno sempre dato, garantendo almeno servizi e Siae».

E' quanto rileva il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Oggi - prosegue - presenterò una mia interrogazione sul punto, proponendo che i 120 mila euro non spesi (ancora in cassa) vengano destinati alle associazioni e agli imprenditori cittadini, soprattutto e prima di tutto a coloro che hanno partecipato all’avviso pubblico per gli eventi estivi. Che senso ha fare un avviso pubblico per poi non concedere congrui contributi per sostenere un cartellone estivo dignitoso? Perché sfruttare operatori e associazioni cittadine e tenere in cassa 120 mila euro da destinare magari agli amici degli amici e non alla valorizzazione e promozione turistica della città programmata con l’avviso pubblico per gli eventi estivi?

Se Angarano non lo vuole fare per mancanza di sensibilità verso le associazioni e operatori locali, lo faccia almeno per rispettare la legge e l’avviso pubblico comunale».