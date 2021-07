Voucher di conciliazione per minori 2021/2022, domande fino al 3 agosto

Le domande di accesso ai voucher minori (es. asili nido, centri ludici per la prima infanzia, centri diurni per minori, centri polivalenti per minori, etc.) per l’anno educativo 2021-2022 potranno essere presentate dalle ore 9 del 16 luglio fino alle ore 12 del 3 agosto 2021 attraverso il Portale Bandi PugliaSociale.

Lo rende noto un comunicato diffuso dai vertici dell'Ufficio di Piano Trani-Bisceglie.

Le famiglie che intendano accedere al voucher 2021 dovranno accreditarsi sulla piattaforma Sistema Puglia, per creare il nuovo codice famiglia.

La procedura di accreditamento del nucleo familiare è operativa al seguente percorso https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Catalogo2020 , cliccando su “Procedure 2020 – Accedi alle procedure”. Quindi il nuovo CODICE FAMIGLIA così generato rappresenterà l’elemento tecnico fondamentale per la presentazione delle nuove domande.

Le famiglie che dallo scorso anno possiedono già un codice famiglia, non dovranno crearlo nuovamente, ma dovranno riutilizzare il medesimo codice.

Per la generazione del nuovo codice famiglie è necessario possedere le credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2, una attestazione ISEE Ordinario in corso di validità e nei casi in cui il nucleo familiare è costituito da un solo genitore non coniugato non convivente e da minori, deve presentare ISEE Minorenni. Le credenziali SPID devono essere intestate al richiedente del beneficio o al referente familiare presente nella medesima dichiarazione DSU e Attestazione ISEE Ordinario, e fare quindi parte del medesimo nucleo familiare.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito https://www.spid.gov.it/

Tutti gli ulteriori dettagli tecnici relativi al corretto svolgimento della procedura di accreditamento del nucleo familiare, sono disponibili sull’apposito “Manuale procedura Telematica di Accreditamento al Portale Bandi PugliaSociale” redatto da InnovaPuglia S.p.a. e pubblicato all’indirizzo web: bandi.pugliasociale.regione.puglia.it