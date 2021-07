«​Parco Unità’ d’Italia chiuso e inagibile per tutti i cittadini, tranne che per Angarano»

«Nei prossimi giorni dovremo necessariamente sottoporre alle competenti autorità la strana storia del Parco Unità d’Italia, la cui agibilità e fruibilità viene decisa a comando non dai dirigenti, ma dal Sindaco che non ne ha la competenza amministrativa».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Angarano - prosegue Spina - decide di volta in volta, a seconda di chi siano i cittadini che chiedono di utilizzarlo, se sono cittadini di seria A o di serie B che non hanno diritto di utilizzare lo spazio pubblico per se’ e per e per i propri figli. Un’antipatica discriminazione sociale che priva la città di un parco pubblico realizzato dalle precedenti amministrazioni. E intanto, al di là’ dei selfie, nessuno muove un dito per ripristinare il Parco in condizioni di degrado ed eliminare il pericolo per la pubblica incolumità».