Il prof. Dino Musci nuovo Dirigente del Liceo Scientifico Da Vinci di Bisceglie

Dal primo settembre il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” avrà un nuovo Dirigente Scolastico, vecchia conoscenza dell’istituto: il prof. Donato Musci, per tutti Dino, già docente di Scienze dal 1993 al 2009 e per lungo tempo collaboratore vicario, si accinge ad occupare l’ufficio di presidenza della prestigiosa scuola cittadina.

Per trasferimento, infatti, lascia dopo undici anni l’IISS “Sergio Cosmai” (sito a pochi passi), da lui costituito ex novo come fusione di sedi coordinate ad altri istituti e intitolato a uno dei Biscegliesi più illustri, in nome della legalità e lotta alla dispersione. L’arrivo del prof. Musci al Liceo era nell’aria da tempo, e lo stesso Dirigente (in scadenza di contratto nel suo ex istituto) ambiva a chiudere la sua carriera nel luogo che lo aveva già visto alunno, docente, collaboratore e animatore di Cultura: ben noti sono i suoi progetti teatrali, che per molti anni hanno avvicinato alla recitazione tanti ragazzi e tanto bene hanno fatto all’intera città.

Grande entusiasmo, quindi, in zona Liceo, dove l’esperto D.S. avrà occasione di programmare e realizzare nuovi percorsi; facce tristi al “Cosmai”, sede non ancora assegnata a un nuovo preside, laddove Musci ha lavorato con serietà e passione, conferendo all’immagine dell’Istituto un volto sereno, serio e affidabile, proprio come lui, realizzando il sogno di una bella e sicura scuola professionale nel territorio di Bisceglie e Trani.