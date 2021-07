Somministrate a Bisceglie altre 369 dosi di vaccino anti-covid

Sono 4.162.119 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 93,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.462.011.

ASL BT

Nella giornata di giovedì sono stati vaccinati 4.525 cittadini della Asl Bt. In particolare ad Andria hanno ricevuto il vaccino in 1700, a Barletta in 1071, a Canosa in 601, a Bisceglie in 369. Continua anche la vaccinazione a cura dei medici di base: ieri nel studi ambulatoriali sono state somministrate 168 dosi.