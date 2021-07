​Associazione Giovani Avvocati, Riccardo Giorgino lascia il testimone a Vincenzo Povia

Dopo due anni alla guida della sezione tranese dell'Associazone Italiana Giovani Avvocati, Riccardo Giorgino termina il suo mandato da presidente lasciando il testimone al collega avvocato biscegliese Enzo Povia. Il passaggio di consegne è avvenuto presso Palazzo Beltrani a Trani alla presenza del presidente nazionale AIGA avv. Antonio De Angelis, a cui è stata conferita l'onorificenza di socio onorario della sezione Trani.

"Formazione e confronto con le istituzioni forense e con i rappresentanti della magistratura pur nella pandemia da covid-19 che ha purtroppo modificato le abitudini di vita quotidiana nonché il mondo della giustizia. Questi - afferma Riccardo Giorgino - sono stati gli obiettivi perseguiti durante il mio mandato e sono certo che la nostra professione, in costante evoluzione, si prepara ad affrontare le nuove sfide del futuro. Ringrazio i colleghi che mi hanno supportato ed affiancato in questi anni di incarico come presidente e formulo gli auguri di buon lavoro al collega e nuovo presidente avv. Povia ed all'intero direttivo dell'AIGA".

Le principali attività svolte dall’associazione sono quella di tutelare i diritti dell’avvocatura, con un occhio particolare alle giovani toghe, e di garantire una formazione professionale continua attraverso passione, professionalità e preparazione.

Il nuovo Direttivo è composto da:

Presidente Avv. Vincenzo Povia

Vice Presidente Avv. Adamo Logrieco

Segretaria Avv. Rosangela Tricarico

Tesoriere Avv. Maria Teresa Solofrizzo

Consiglieri di Sezione:

Avv. Francesca Pistillo

Avv. Vittorio Belgiovine

Avv. Francesca Rizzi

Consiglieri di Sezione supplenti:

Avv. Valentina Cosmai

Avv. Francesco Sfreccia

Avv. Antonio Valentini

Consigliere Nazionale:

Avv. Roberta Moscatelli

Avv. Marianna Spaccavento

Avv. Caterina Tricarico

Consiglieri Nazionali supplenti:

Avv. Dario Pasquale Iurlaro