Buoni servizio per gli anziani non autosufficienti e per i disabili 2021-2022

Le famiglie di Trani e Bisceglie possono presentare dal 15 luglio fino alle ore 18 del 15 settembre 2021 le domande di buono servizio, per la fruizione di servizi domiciliari e per la frequenza di centri diurni, per la VI annualità.

Contestualmente, nel medesimo periodo, si svolgeranno le procedure di “abbinamento” a cura dei Soggetti Gestori.

Per la presentazione delle domande le famiglie dovranno disporre del nuovo CODICE FAMIGLIA, generato attraverso le proprie credenziali SPID. Le famiglie che dallo scorso anno possiedono già un codice famiglia, non dovranno crearlo nuovamente, ma dovranno riutilizzare il medesimo codice.

Per le sole famiglie che, invece, si affacciano per la prima volta alla richiesta del buono servizio e che non possiedono un codice famiglia valido, si renderà necessario provvedere preliminarmente alla generazione dei NUOVI CODICI FAMIGLIA, seguendo le istruzioni dell’apposito MANUALE pubblicato sulla piattaforma innanzi indicata. Il possesso del Codice famiglia, quindi, è PROPEDEUTICO alla presentazione delle domande di Buono servizio; in assenza di esso, non è possibile presentare istanza.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito https://www.spid.gov.it/

Tutti gli ulteriori dettagli tecnici relativi al corretto svolgimento della procedura di accreditamento del nucleo familiare, sono disponibili sull’apposito “Manuale procedura Telematica di Accreditamento al Portale Bandi PugliaSociale” redatto da InnovaPuglia S.p.a. e pubblicato all’indirizzo web bandi.pugliasociale.regione.puglia.it