​Blu Festival​, Silvestris: «Questa è la Bisceglie che ci piace»

«Noi biscegliesi siamo capaci di grandi cose. Ieri sera ce lo hanno dimostrato i "Ristoratori del Porto turistico" di Bisceglie, che dal nulla ma soprattutto con le loro sole forze, hanno creato uno spettacolo unico davvero. Tutti i giovedì d'estate si accenderà il Blu Festival. Una serie di band si esibirà direttamente da un catamarano ormeggiato al centro del meraviglioso porto turistico. Un grande spettacolo di musica e luci. Questa è Bisceglie. Forza di volontà e determinazione».

Lo ha dichiarato Sergio Silvestris, presidente dell’Associazione Borgo Antico.

«Composta da un tessuto imprenditoriale e commerciale - ha aggiunto - in grado di fare grandi cose. In grado di ripartire. Questa è LA CITTÀ CHE CI PIACE: quella che si rimbocca le maniche e crea grandi eventi, impegnando le proprie risorse e senza guadagnarci lauti cachet. Un grazie di cuore ai ristoratori del porto turistico, che hanno pensato e realizzato uno spettacolo unico in Italia».