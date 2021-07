Vaccini anti-covid, mercoledì a Bisceglie somministrate 544 dosi

Sono 4.071.269 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 94,9 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.291.010.

ASL BT

Più di 2.500 vaccinazioni sono state effettuate mercoledì 14 luglio nella Asl Bt. In particolare a Barletta sono stati vaccinati 830 cittadini, a Trani 456 e a Bisceglie 544. La campagna di vaccinazione prosegue come da calendario in tutti gli hub.