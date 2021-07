Pubblicato il bando per l’assegnazione di 12 alloggi di edilizia residenziale sociale

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie il bando di concorso per l’assegnazione in locazione di 12 alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) situati in via degli aragonesi.

Gli alloggi, completamente nuovi, saranno locati con un contratto a canone calmierato della durata di 15 anni, salvo rinnovo. L’intervento rappresenta la prima esperienza pubblica di edilizia residenziale sociale a Bisceglie.

“Confermiamo con i fatti tutto il nostro impegno al sostegno del fondamentale diritto alla casa”, ha affermato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Questo bando ci consentirà di offrire sostegno a famiglie che presentano condizioni economiche tali da non consentire né l’accesso alla graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) a causa del superamento della soglia di reddito stabilita per legge e neppure l’accesso al mercato libero, poiché il reddito percepito non è sufficiente a fronteggiare il pagamento del canone di affitto. Una misura, dunque, che consente di allargare la platea di beneficiari e affrontare l’emergenza abitativa su diversi fronti, costruendo una risposta articolata al fabbisogno abitativo”.

“Il Bando per l’assegnazione di questi alloggi di edilizia residenziale sociale si somma ai venti alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati nel centro storico dopo l’impegno a sbloccare una procedura che era arenata da anni e la pubblicazione della graduatoria pubblicata dalla nostra amministrazione”, ha sottolineato Roberta Rigante, Assessore alle politiche abitative del Comune di Bisceglie. “Abbiamo inoltre finalmente sbloccato la realizzazione di altri 40 alloggi Erp tra Pirp e Pruacs. Continueremo a dedicare la massima attenzione a questa tematica per fronteggiare l’emergenza abitativa in atto da decenni nella nostra Città”.

Il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie (www.comune.bisceglie.bt.it) ed è disponibile anche sulla App Municipium. La domanda, debitamente compilata, deve essere inviata al Comune di Bisceglie entro le ore 12:00 del 15/09/2021.