Provincia Bat, approvato regolamento per la concessione di strutture edilizie scolastiche

“La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha approvato il Regolamento per la concessione in uso extrascolastico a terzi di strutture edilizie scolastiche. Con questo importante provvedimento l’ente provinciale, sempre salvaguardando e privilegiando l’uso didattico, promuove e favorisce l’uso delle strutture sportive scolastiche da parte del territorio e delle tante realtà associative sportive, sociali e culturali che in queste strutture promuovono attività di interesse pubblico e finalizzate alla crescita e alla socializzazione dei nostri bimbi e ragazzi".

Lo rende noto Pierpaolo Pedone, Vicepresidente della Provincia di Barletta Andria Trani.

"La Provincia, inoltre - conclude Pedone -, promuoverà e sosterrà la presentazione di progetti da parte di Federazioni, associazioni, società sportive per la riqualificazione e valorizzazione delle palestre scolastiche esistenti e degli spazi ad uso sportivo presenti nelle scuole”.