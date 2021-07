​Incendio nella notte in via Santa Chiara d’Assisi​

«Bisceglie merita il suo parco verde». Questa una delle istanze che Bisceglie Unita ha avanzato nell’ultimo periodo.

«Bisceglie Unita - si legge nella nota a firma di Cosmo Dell'Olio e Tommaso Di Pinto, referenti del movimento - nel suo scorso comunicato aveva già denunciato la necessità di rivalutare degli appezzamenti di terra nelle zone periferiche della città. Appezzamenti di terra soggetti spesso a incendi e abbandono di rifiuti.

Nella notte fra lunedì 12 e martedì 13 Luglio un appezzamento di terra in via Santa Chiara d’Assisi, già individuato da Bisceglie Unita per la realizzazione di un parco verde, è scoppiato un incendio. Era una situazione evitabile, altamente prevedibile, un pericolo già annunciato. Ci sono altri terreni nello stesso stato di abbandono, l’amministrazione prenda urgentemente del provvedimenti».