​I Lions Bisceglie si affidano a coach Luciano Nunzi

Il tempo delle riflessioni è concluso, la scelta compiuta. Luciano Nunzi guiderà la prima squadra dei Lions Bisceglie nel prossimo torneo di Serie B maschile. Toccherà perciò al 55enne tecnico nativo di Montegiorgio ricoprire l’incarico di capoallenatore della compagine nerazzurra che celebrerà la sua 25esima stagione consecutiva in campionati nazionali.

Un passaggio intermedio di portata storica che la società ha deciso di compiere affidando la responsabilità del team a un coach il cui profilo è senz’ombra di dubbio fra i più lusinghieri sullo scenario: le qualità di Nunzi, affrontato da avversario sia ai tempi di Anagni che nella sua gestione di Rieti, sono riconosciute e note da lungo tempo. La società, attraverso il direttore sportivo Sergio Di Nardo, ha colto l’opportunità di avviare un percorso comune con un professionista che ha mostrato subito attenzione ed entusiasmo verso la proposta biscegliese.

Luciano Nunzi è allenatore nazionale dal 2004; ha conseguito una laurea in scienze motorie e sportive nel 1991 e un master in relazione e comunicazione didattica nella pallacanestro nel 2006.

I due campionati vinti in cinque annate ad Anagni (squadra portata dalla C alla Serie A Dilettanti), i successi di Rieti (con la promozione in A2 e tre apparizioni nel secondo campionato) e il biennio con l’Eurobasket Roma (sempre in A2) si sono affiancati all’attività giovanile di altissima caratura col Settore squadre nazionali fra il 2014 e il 2018. L’ultima esperienza nelle vesti di responsabile tecnico del settore giovanile del Derthona Basket (club che ha appena conquistato la promozione in Serie A) gli ha permesso in questi mesi di seguire le vicende della B da un osservatorio privilegiato. La sua grande determinazione, l’etica per il lavoro, l’abitudine a un’organizzazione curata fin nei minimi dettagli sono le ulteriori credenziali che caratterizzano uno dei migliori allenatori sulla piazza. La dirigenza dei Lions ha avviato una sinergia che si ritiene possa portare benefici e risultati soddisfacenti a tutto il movimento cestistico biscegliese.

L’ingaggio di coach Nunzi è il primo atto concreto proteso alla costruzione di un organico che si presenterà ai nastri di partenza del campionato 21-22 con l’obiettivo di ben figurare e avvicinare nuove fasce di pubblico alle vicende dei Lions, onorando la ricorrenza delle 25 stagioni di ininterrotta presenza nel panorama del basket che conta. Benvenuto, Luciano!