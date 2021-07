​«A Bisceglie servono più agenti di Polizia locale e Carabinieri. Vogliamo più sicurezza»

Riceviamo e pubblichiamo un appello di un cittadino biscegliese, Tommaso Cioce, alle massime autorità deputate alla sicurezza del territorio, il Prefetto Maurizio Valiante e il Sindaco Angelantonio Angarano. Ecco il testo della lettera aperta:

«Vorrei evidenziare, in relazione agli ultimi episodi accaduti nella nostra città, che sia necessario intervenire per aprire con urgenza un tavolo permanente per: "L'ordine e la sicurezza"

per la città di Bisceglie.

Ormai si ripetono frequentemente episodi criminosi nella nostra città (tanti arresti per spaccio di droga, delinquenza comune contro il patrimonio, furti d'auto ecc, ecc).

Siamo una città di 55 mila abitanti che nel periodo estivo diventano molto di più, perché arrivano dai paesi limitrofi anche i turisti e non è possibile che ci siano così poche forze dell'ordine (21 vigili di Polizia urbana e così pochi Carabinieri) preposti alla vigilanza.

Ciononostante dobbiamo dare merito alle nostre forze dell'ordine: numeri così esigui di uomini tra Carabinieri e Vigili urbani che fanno veramente miracoli per la gestione dell'ordine e la sicurezza nella nostra città. Un ringraziamento va soprattutto a loro, Vigili e Carabinieri, per l'impegno che tutti i giorni mettono per garantire ai concittadini sicurezza. Grazie.

Sarebbe dunque auspicabile che in questo momento sia le forze politiche di maggioranza, che le forze politiche di opposizione si uniscano per fare fronte comune, per sollecitare il Prefetto della Provincia Bat, per aumentare numericamente con urgenza le forze di polizia da mettere in campo sul nostro territorio per il bene della nostra comunità tutta, per fare prevenzione e risolvere tempestivamente i casi più critici.

Sono certo che tutte le forze politiche, senza alcun tipo di strumentalizzazione, sapranno trovare il modo di muoversi compatti per la risoluzione di questa importante problematica per il bene di tutta la comunità. Perché la sicurezza, non è né di destra né di sinistra.