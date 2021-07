​Sviluppo turistico, luci e ombre: i cinque problemi di Bisceglie

L’anno scorso, più o meno in questo periodo, ci si domandava se Bisceglie fosse una località turistica. Torniamo sulla questione alla luce dei dati sui flussi turistici registrati nel 2020, che denotano una naturale sofferenza in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 e al conseguente lockdown che ha caratterizzato lo scorso anno e anche parte del 2021.

La crisi del turismo (e più in generale dell’economia globale) ha acuito le criticità di cui soffre la nostra città. Anche se, ad onor del vero, il fenomeno sembra riguardare tutta la nostra regione. In margine ad un webinar organizzato dal Distretto 108AB Lions Clubs International – Puglia il 25 giugno scorso sul “Turismo in Puglia secondo il XXIV Rapporto sul Turismo Italiano”, e di cui abbiamo fatto parte, emerge infatti che la nostra regione nel 2020 si è “salvata” grazie ai turisti italiani e di prossimità. Il fenomeno ha riguardato soprattutto i mesi estivi, in cui è concentrata la gran parte dei flussi turistici e soprattutto di provenienza interna.

Partiamo da qui per enumerare, ancora una volta, i “mali” di cui soffre il turismo nostrano e che la pandemia ha di fatto acuito. In estrema sintesi, i problemi sono cinque.

Il primo è la bassa permanenza media, ovvero il numero di notti trascorse da un turista in una struttura ricettiva della zona. A Bisceglie (e più in generale nella Bat) tale dato si attesta intorno alle 2-3 notti, dato decisamente basso rispetto alla media regionale (3-4 notti).

Il secondo riguarda l’estrema stagionalità dei flussi turistici, concentrati nei mesi estivi. Questo problema discende dal fatto che la nostra città è un comune ad alta vocazione marittima. In proposito, potremmo vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto del contrario, grazie alla Bandiera Blu ottenuta dalle nostre spiagge, Questo riconoscimento potrebbe rappresentare un viatico alla scarsità di flussi turistici in altri periodi dell’anno, ma una tendenziale destagionalizzazione sarebbe auspicabile per accrescere la posizione competitiva di Bisceglie rispetto ad altre località della provincia e limitrofe.

Il terzo problema riguarda i bassi tassi di occupazione lorda e netta delle strutture ricettive registrate nel corso dell’ultimo decennio. Ciò dipende, in sostanza, da una sovrabbondanza dell’offerta rispetto alla domanda e ad un continuo adeguamento delle strutture alle condizioni del mercato. Questo fenomeno è più ravvisabile fra gli esercizi extralberghieri (bed & breakfast soprattutto) che fra gli alberghi, molto più strutturati e “meno” flessibili.

Il quarto problema riguarda le politiche di prezzo attuate dalle strutture ricettive della zona, che risultano essere un po' più alte rispetto a quelle dei comuni limitrofi. Sicché, un turista predilige un bed & breakfast di un’altra città rispetto ad uno ubicato a Bisceglie. Non ci pronunciamo sulle politiche attuate dagli alberghi, visto che sono molto più allineate. Tale questione comunque influisce sulle decisioni di pernottamento dei turisti che attraversano la nostra regione, universalmente nota per essere una regione di transito. E per fortuna in questi ultimi cinque anni (dal 2016 al 2020) il posizionamento della Puglia è decisamente migliorato in termini di quota di mercato, a dimostrazione di un appeal crescente di altre località (soprattutto il Salento), rispetto ad altre regioni dello Stivale. Ciò dovrebbe dunque farci rendere conto che il gioco competitivo si è allargato.

Il quinto problema è di natura più “politica” perché riguarda l’assenza di una politica programmatica del turismo che in teoria dovrebbe durare perlomeno un decennio. Pianificazione e progettazione di uno sviluppo turistico della città potrebbero garantire nel lungo termine uno sviluppo sicuramente economico all’intera comunità. Ciò però prevede una visione di lungo periodo che finora è risultata decisamente mancante. E su tale questione in questi anni abbiamo letto, visto e sentito di tutto senza alcun risultato effettivo. Con risultanze negative sull’immagine turistica di Bisceglie, sempre che ve ne sia una. E questo, probabilmente, è un problema ancora più grande.