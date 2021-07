Esplosione in via Sant’Andrea Copyright: Bisceglielive

Esplosione in via Sant’Andrea Copyright: Bisceglielive

Esplosione in via Sant’Andrea Copyright: Bisceglielive

Alle ore 14:15 circa un'ordigno è esploso in una una villa privata in via Sant'Andrea sulla statale in direzione Corato nei pressi dell'auto rivendita Tedeschi

Ancora ignote le cause di tale gesto, sembrerebbe trattarsi di tritolo, fortunatamente la Villa era disabitata. Il fragoroso boato è stato avvertito fino alle porte del paese.

immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Molfetta, deii carabiniere della locale tenenza di Bisceglie e della Polizia Municipale.

Fortunatamebte non si registrano feriti.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti