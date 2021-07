Incidente in via Veneto

È di poco fa la notizia di uno scontro avvenuto in via Veneto all'altezza della rotonda del distributore Tampil, tra un auto modello Citroen C3 è un auto con a bordo due giovani ragazzi

Illesa la conducente dell'auto, mentre uno dei due ragazzi è in attesa dell'arrivo dell' Ambulanza per un colpo alla testa.

Immediato l'intervento degli agenti della polizia locale per i rilevamenti del caso.