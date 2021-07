Il 63 per cento dei biscegliesi ha ricevuto almeno la prima dose. E' la seconda città della Bat

Sono 3.709.535 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia, il 91.6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.048.116.

ASL BT

Nella Asl Bt il 60 per cento della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, il 33 per cento ha completato il ciclo vaccinale. In particolare la prima dose è stata somministrata al 57 per cento della popolazione ad Andria, al 59 a Barletta, al 63 a Bisceglie, al 62 a Canosa, al 64 a Margherita, al 66 al Minervino, al 56 a San Ferdinando, al 70 a Spinazzola, al 63 a Trani e al 57 a Trinitapoli.