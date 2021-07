​Nella Asl Bt somministrate altre 4.700 dosi di vaccini anti-covid

Sono 3.665.399 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 91.6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.000.610.

ASL BT

Nella giornata di venerdì sono state somministrate 4.700 dosi di vaccinazioni su tutti gli hub della Asl Bt. Su hub di Andria la settimana di vaccinazione è stata completamente riorganizzata: le seconde dosi e le prime over 50 in programma dal 5 al 10 luglio saranno somministrate il 6 e l'8 luglio dalle 9 alle 13. Su Canosa si segnala che le seconde dosi di Astrazeneca programmate per il 30 luglio, il primo e il 3 agosto saranno effettuate mercoledì 7 luglio dalle 15 alle 18,30.

Va ricordato quanto dichiarato dall'Assessore Regionale Pier Luigi Lopalco: «Come già reso noto nei giorni scorsi, nel mese di luglio la Puglia riceverà circa 400mila dosi in meno di vaccino Pfizer rispetto al quelle previste e rispetto ai quantitativi del mese di giugno». Le rimodulazioni in corso sono l'effetto di questa minor disponibilità di vaccini.