Il 28 giugno il Presidente delle Guardie Campestri di Bisceglie Ferdinando Bruni, dopo circa dodici anni in carica, per raggiunti limiti di età e dopo aver operato in maniera egregia e costruttiva, ha presentato all'assemblea dei soci le proprie dimissioni.

Contestualmente è stato nominato suo successore, già in carica come Vice Presidente, Domenico Di Clemente, imprenditore agricolo di circa cinquanta anni, coadiuvato da tutto il Consiglio di Amministrazione formato da giovani inprenditori agricoli che rappresentano le varie associazioni del settore quali Confagricoltura, Cia e Coldiretti.

Subito dopo il C.d.a. si è insediato e il passaggio delle consegne è avvenuto alla presenza del Sindaco Angarano Angelantonio, con cui si è parlato anche delle precedenti e future collaborazioni con l'Amministrazione Comunale per la tutela ambientale e del patrimonio pubblico e privato, di un agro ricco di beni culturali, di un'agricoltura specializzata con prodotti di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo.