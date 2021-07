Quanto si investe in turismo a Bisceglie e nei comuni limitrofi

Il 2020, come è noto, è stato un annus horribilis per il turismo e l’economia in generale. Per quanto riguarda specificatamente l’andamento dei flussi turistici, come si è già detto, in Italia il turismo è tornato ai livelli di trent’anni fa. In Puglia siamo tornati indietro “soltanto” di 15 anni e ciò ha salvato la nostra regione grazie ai turisti italiani e di prossimità. La stessa tendenza si è ravvisata a Bisceglie, ed è più o meno simile a quella degli altri comuni a vocazione marittima della Puglia.

Ma come e quanto si investe in turismo da parte delle amministrazioni locali nella Bat e nei comuni limitrofi alla nostra città? Per rispondere a questa domanda possono tornare utili i dati forniti da Openbilanci e Openpolis, disponibili fino al 2019, l’anno precedente alla pandemia, riservandoci di tornare in un prossimo futuro per vedere quanto è avvenuto lo scorso anno. Secondo quanto emerge dai dati elaborati e riferiti al periodo 2017 – 2019 si può osservare uno scenario differenziato e naturalmente condizionato dai cambi nella gestione amministrativa nei diversi comuni della provincia e limitrofi avvenuti nel corso di questo triennio. A tale proposito non entriamo nel merito e ciascun lettore potrà trarne le dovute conseguenze. Noi ci limitiamo a discutere le cifre relative alla spesa complessiva e pro capite destinata al turismo.

Nel 2019 i comuni della Bat con la maggior entità di spesa investita in turismo sono, nell’ordine, Trani, Bisceglie, Barletta, Margherita di Savoia, Canosa, Trinitapoli e Spinazzola. Se si aggiungono all’elenco i comuni limitrofi la graduatoria vede primeggiare sempre Trani. Seguono, nell’ordine, Molfetta, Bisceglie, Corato, Barletta, Margherita di Savoia, Ruvo e Canosa.

Nel corso dei tre anni le somme investite dai singoli comuni variano in modo significativo e differente. In proposito, Trani è il comune che investe maggiormente e tale cifra si dimezza rispetto a quella di quattro anni fa, anche se fra il 2018 e il 2019 risale in modo significativo. A Molfetta gli investimenti in turismo crescono in modo costante e progressivo nel periodo in esame. A Bisceglie la spesa si dimezza. A Corato la spesa per turismo appare sostanzialmente stabile. A Barletta nel 2019 la spesa si decuplica rispetto all’anno precedente. A Margherita di Savoia, Ruvo e Canosa si registra un andamento altalenante. È infine stabile la quota destinata al turismo nel comune di Spinazzola.

SPESA PER TURISMO E PRO CAPITE NELLA BAT E ALTRI COMUNI LIMITROFI A BISCEGLIE DAL 2017 AL 2019

2017 2018 2019 Spesa Spesa pro capite Spesa Spesa pro capite Spesa Spesa pro capite Anni / Comuni '000 € € '000 € € '000 € € Andria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Barletta 34,0 0,36 13,4 0,14 134,2 1,42 Bisceglie 298,5 5,39 149,0 2,69 170,0 3,10 Canosa di Puglia 33,3 1,12 41,6 1,39 35,6 1,22 Margherita di Savoia 148,1 12,59 200,9 17,07 105,4 9,06 Minervino Murge 13,3 1,50 0,0 0,00 0,0 0,00 S. Ferdinando di Puglia 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Spinazzola 18,3 2,81 18,8 2,88 18,9 3,03 Trani 954,5 17,04 301,6 5,38 572,3 10,22 Trinitapoli 8,0 0,55 0,0 0,00 23,4 1,65 Altri comuni limitrofi Corato 129,2 2,68 144,6 3,00 134,4 2,80 Molfetta 87,3 1,47 114,2 1,92 263,4 4,46 Ruvo di Puglia 43,7 1,73 63,4 2,50 39,3 1,57 Terlizzi 121,7 4,49 n.d. n.d. n.d. n.d.

Fonte: elaborazione dati Openbilanci, Openpolis