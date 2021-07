​Meno dosi disponibili, ecco cosa cambia nella Asl Bt a partire dal 5 luglio

Come da indicazioni regionali anche nella Asl Bt la campagna vaccinale sarà riprogrammata da lunedì 5 luglio: saranno garantite le seconde dosi e le prime dosi ai fragili e agli over 50.

Le prime dosi agli under 50 saranno riprogrammate non appena sarà possibile sulla base del numero di dosi che la Asl riceverà.

Intanto sono 3.587.159 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Con il 90.1% di dosi somministrate (3.979.166) su quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, la Puglia si attesta oggi al primo posto tra le regioni italiane per capacità vaccinale.

ASL BAT

Più di 2.600 le vaccinazioni effettuate mercoledì nella provincia Bat in tutti gli hub attivi. All'ospedale Bonomo di Andria - una delle tre sedi individuate per la vaccinazione dei soggetti allergici - sono state superate le mille vaccinazioni: con tre sedute a settimana in collaborazione con il personale medico e infermieristico della unità operativa di Anestesia e Rianimazione viene garantita una copertura notevole delle richieste provenienti dai medici di base o intercettate nella fase di anamnesi presso gli hub vaccinali.