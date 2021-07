​Oltre 3milioni e mezzo di pugliesi hanno ricevuto almeno la prima dose

Sono 3.540.140 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 94.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.738.652.

È attiva sul portale La Puglia ti vaccina www.lapugliativaccina.regione.puglia.it la procedura di adesione alla campagna vaccinale dedicata alle persone iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Chi aderisce alla campagna potrà ricevere il vaccino in un giorno e in una sede a scelta tra quelle dell’ASL selezionata. È inoltre necessario portare con sé il promemoria, valido come attestazione dell’iscrizione all’AIRE.

ASL BAT

Nella giornata di martedì sono state somministrate in tutti gli hub della Asl Bt 3.700 dosi di vaccino. L'organizzazione dei punti vaccinali non ha subito variazioni al momento: nella giornata di mercoledì sono stati attivati i sistemi di condizionamento ad Andria a cura della Asl Bt mentre Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando sono stati climatizzati a cura delle rispettive amministrazioni comunali già nei giorni scorsi. La Direzione della Asl ha già acquistato climatizzatori per gli altri hub che saranno installati e attivati a breve.