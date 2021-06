Non ci sono dosi di vaccino anti-Covid, il PalaCosmai il 30 giugno resta chiuso

Come disposto dalla Asl Bt, a causa della indisponibilità di vaccini il PalaCosmai resterà chiuso nella giornata di mercoledì 30 giugno. Le vaccinazioni in programma il 30 giugno sono quindi rinviate a nuova data che sarà comunicata dalla Asl Bt in seguito alla necessaria ricalendarizzazione in funzione delle forniture di vaccini.

Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.