​I 100 anni del Rettifilo, «Caduta di stile dell'Amministrazione comunale»

«Peccato che per le celebrazioni del centenario del “rettifilo” Angarano non abbia ritenuto di invitare chi il “rettifilo” lo ha plasticamente valorizzato realizzando la riqualificazione di piazza San Francesco e via Aldo Moro».

E' quanto si legge in una nota a firma del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, che è stato il Sindaco che ha varato quei lavori.

«Una caduta di stile istituzionale - prosegue - che non mi aspettavo. Comunque, a questa amministrazione lasciamo le targhe celebrative e i selfie: noi preferiamo pensare alle opere realizzate e da realizzare per dare occupazione e sviluppo alla città. Corsi di educazione istituzionale, per il momento, non sono in programma per migliorare il bon ton della Svolta».