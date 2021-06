Sono Elena Prascina, alunna del Liceo Classico “De Sanctis” di Trani e Gabriele Di Terlizzi, del IISS “Dell’Olio” di Bisceglie i due ragazzi che si sono aggiudicati le borse di studio per partecipare alla Summer School della Luiss “Guido Carli”, offerte dall’Associazione Borgo Antico ai partecipati al progetto I SoGNALIBRI. I due studenti, selezionati per meriti scolastici (hanno entrambi medie scolastiche del 9,7), avranno l’opportunità di frequentare i corsi di orientamento che l’Università romana ospiterà dal 12 al 16 luglio.

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è svolta ieri a Palazzo Lodispoto a Trani, sede della Fondazione Seca. Erano presenti i sindaci di Bisceglie e Trani, Angelantonio Angarano e Amedeo Bottaro, e i partner del progetto “I SoGNALIBRI”: Cardenia Casillo per la Fondazione Casillo, Natale Pagano per la Fondazione Seca, Mariella Pappalepore per il Club della Cultura di Confindustria, Sergio Fontana per la Confindustria Bari e Bat, Aldo Patruno per il dipartimento Cultura ed Economia della Cultura della Regione Puglia, Antonio Laghezza per la Onlus Orizzonti Futuri, Luciano Gigante referente del progetto dell’Associazione Borgo Antico.

Il presidente dell’Associazione Borgo Antico, Sergio Silvestris, ha ribadito quanto sia necessario, “dopo il distanziamento imposto dalla pandemia, offrire ai nostri ragazzi nuove opportunità, nuovi stimoli, perché forse quello che ci siamo lasciati alle spalle non è più sufficiente a rispondere alle esigenze e alla fame di formazione e di cultura di questa che è destinata a essere la vera next generation”.

Il dirigente e docente della Luiss “Guido Carli” Roberto Costantini ha spiegato che questa collaborazione con l’Associazione Borgo Antico rappresenta per la Luiss un primo passo in Puglia, che si affianca alla partnership avviata con il Politecnico di Bari. “Abbiamo numerosi progetti per Puglia - ha detto Costantini - Le Summer School sono secondo noi lo strumento che permette ai giovani di indirizzare meglio il proprio percorso di istruzione universitaria. E i ragazzi che questa sera sono stati premiati avranno l’opportunità di seguire corsi che permetteranno loro di orientarsi e scegliere con consapevolezza. Per il futuro, questa opportunità potrebbe essere allargata a più studenti”.

Con la consegna delle due borse di studio si è conclusa la prima parte del percorso “I SoGNALIBRI”. La seconda parte, l’incontro con le professioni culturali, ha preso il via con visita al Polo Museale di Trani e con il confronto con il direttore Graziano Urbano.

Gli incontri proseguiranno giovedì 1 luglio, con la scrittrice barese Chicca Maralfa; l’8 luglio i ragazzi incontreranno un rappresentante del settore dell’editoria pugliese; seguirà il 15 luglio l’incontro con i librai Massimo Valente e Adriana Baldini (libreria Abbraccio alla Vita di Bisceglie). La terza fase del progetto prevede l’avvio di un Club di lettura sui libri che saranno presentati durante la dodicesima edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico, che si svolgerà dal 26 al 30 agosto 2021.