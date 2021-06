Nuovi interventi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione

Continuano le operazioni di derattizzazioni, deblattizzazioni e disinfestazioni (sia larvicida che adulticida) su tutto il territorio comunale. Nella sola estate sono complessivamente una trentina gli interventi previsti nel fitto e mirato calendario stabilito con l’Assessorato all’igiene urbana coordinato da Gianni Naglieri. Il 25 giugno, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo, sarà la volta della disinfestazione antialare adulticida contro mosche e zanzare. i prodotti utilizzati sono regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, tutti appartenenti alla nuova generazione per la cura dell’ambiente e la tutela della salute pubblica. A scopo precauzionale, tuttavia, si raccomanda di tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni; di non lasciare all’aperto animali domestici né cibi, indumenti, giocattoli e altro materiale destinato al contatto diretto con le persone. Nei giorni successivi all’intervento, inoltre, è consigliabile procedere ad un accurato lavaggio preventivo di frutta e verdura eventualmente coltivata in orti e giardini.

“Abbiamo previsto azioni mirate e stratificate di derattizzazioni, deblattizzazioni e disinfestazioni per garantire un ottimo livello di igiene”, ha sottolineato l’Assessore all’igiene Urbana, Gianni Naglieri. “Sarà interessata l’intera città e in particolare le aree che dopo attento monitoraggio potrebbero necessitare di azioni più mirate. Ovviamente siamo a disposizione della città e di tutti coloro che con corrette ed opportune segnalazioni contribuiranno a rendere ancora più efficace ogni Intervento”.